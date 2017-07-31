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Суд не обязал главу Минтруда объяснять, почему у депутатов Госдумы высокие пенсии

Общество
31 июля, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Истец, адвокат Юрий Качан, намерен обжаловать соответствующее решение в Мосгорсуд

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отказал в иске адвоката Юрия Качана к министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину с требованием объяснить, почему пенсии депутатов на порядок выше, чем у рядовых граждан.

"Административный иск Качана оставить без удовлетворения", - огласила судья Ирина Афанасьева.

По словам адвоката, в суд он обратился после того, как не получил ответ на соответствующий запрос от правительства РФ, а получил "бумагу, в которой написано, что запрос направлен в Министерство труда и соцзащиты". Качан уточнил в заседании, что в ответе ведомства не было полного ответа на его вопросы, а лишь разъяснялось, что пенсии депутатам назначаются на основании федерального закона.

Ответчиками по иску кроме министра труда были заявлены замдиректора Департамента пенсионного обеспечения Елена Москалева, правительство РФ и администрация президента РФ, которые на заседание не явились. Адвокат требовал суд обязать ответчиков разъяснить причины законодательства, регулирующего пенсионное обеспечение депутатов и ставящее их в привилегированное положение. "Я хочу понять, почему у депутата, который проработал год, ежемесячные надбавки составляют 55% от его ежемесячного оклада, если свыше трех лет, то 75%", - сказал Качан в суде.

За что такие пенсии

В свою очередь представляющая интересы министерства и кабмина юрист отметила, что ведомство своевременно отвечало на вопросы Качана и не нарушало его гражданских и конституционных прав. По ее словам, пенсионное обеспечение устанавливается федеральным законом, в котором учитываются особые виды деятельности, отражается специфика работы. В частности, речь идет о ряде ограничений при осуществлении депутатами своих полномочий, к которым относятся, например, различные запреты, а также наложение обязанности раскрывать личные данные, данные о доходах как собственных, так и членов семьи.

Кроме того, юрист отметила, что заявитель не учитывает действующее в настоящее время законодательство, согласно которому ранее действительно размер пенсионной доплаты для депутатов, проработавших год, составлял 44 тысячи рублей, а свыше трех лет - около 66 тысяч. "С 1 января этого года нормы изменились. В настоящее время право на ежемесячную надбавку возникает только у тех, кто проработал депутатом не менее 5 лет. А доплата в 75% к установленной пенсии начисляется только тем парламентариям, стаж работы которых в качестве депутата составляет не менее 10 лет", - заключила она.

Юрист также пояснила, что по закону объем социальных гарантий членов Совета Федерации и депутатов Госдумы приравнивается к статусу федерального министра. После оглашения решения истец заявил, что обжалует его в Мосгорсуд.

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