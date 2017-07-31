В МЧС по Дагестану опровергли сообщения в соцсетях о "водолазах-убийцах" в Каспийском море

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ТАСС, 31 июля. Управление МЧС РФ по Дагестану опровергает распространенную в соцсетях информацию о "водолазах-убийцах", которые в Каспийском море якобы топят людей с целью получения вознаграждения от родственников за передачу им тел, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
"МЧС Дагестана опровергает эту информацию как не соответствующую действительности и обращает внимание граждан на то, что сообщения такого характера не только сеют панику и создают неблагоприятный общественный фон, но и носят порочащий характер, подрывают репутацию структуры, служащей для спасения людей, оказавшихся в ситуациях, сопряженных с опасностью для жизни. Дагестанские спасатели, ежедневно рискуя, стоят на страже жизни и здоровья граждан и гостей нашей республики", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он пояснил, что в связи со случаями гибели отдыхающих в Каспийском море в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о водолазах, которые якобы тянут людей под воду с целью дальнейшего получения вознаграждения от родственников погибших за обнаруженные тела. "При этом неизвестные авторы просят пользователей соцсетей пересылать данное сообщение всем своим контактам", - отметил он.
Представитель дагестанского МЧС подчеркнул, что существуют гораздо более объективные причины смертельных ЧП в море, связанные с несоблюдением отдыхающими элементарных правил поведения и безопасного пребывания на воде.
Ранее в соцсетях была распространена информация о том, что якобы водолазы топят людей во время купания в Каспийском море, прячут тела, а после требуют выкуп в размере 300 тыс. рублей за их поиск. В сообщении отмечается, что за лето на Каспии якобы погибло около 20 человек, в том числе ребенок.