Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МЧС по Дагестану опровергли сообщения в соцсетях о "водолазах-убийцах" в Каспийском море

Общество
31 июля, 18:06 UTC+3 ТАСС

Ранее в интернете появилась информация о водолазах, которые якобы топят людей и требуют от родственников погибших выкуп в размере 300 тыс. рублей за поиск тел

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 31 июля. Управление МЧС РФ по Дагестану опровергает распространенную в соцсетях информацию о "водолазах-убийцах", которые в Каспийском море якобы топят людей с целью получения вознаграждения от родственников за передачу им тел, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

"МЧС Дагестана опровергает эту информацию как не соответствующую действительности и обращает внимание граждан на то, что сообщения такого характера не только сеют панику и создают неблагоприятный общественный фон, но и носят порочащий характер, подрывают репутацию структуры, служащей для спасения людей, оказавшихся в ситуациях, сопряженных с опасностью для жизни. Дагестанские спасатели, ежедневно рискуя, стоят на страже жизни и здоровья граждан и гостей нашей республики", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он пояснил, что в связи со случаями гибели отдыхающих в Каспийском море в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о водолазах, которые якобы тянут людей под воду с целью дальнейшего получения вознаграждения от родственников погибших за обнаруженные тела. "При этом неизвестные авторы просят пользователей соцсетей пересылать данное сообщение всем своим контактам", - отметил он.

Представитель дагестанского МЧС подчеркнул, что существуют гораздо более объективные причины смертельных ЧП в море, связанные с несоблюдением отдыхающими элементарных правил поведения и безопасного пребывания на воде.

Ранее в соцсетях была распространена информация о том, что якобы водолазы топят людей во время купания в Каспийском море, прячут тела, а после требуют выкуп в размере 300 тыс. рублей за их поиск. В сообщении отмечается, что за лето на Каспии якобы погибло около 20 человек, в том числе ребенок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
6
Путин осмотрел клинику Военно-медицинской академии в Петербурге
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олег Ляшко потребовал отозвать посла США с Украины
2
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
3
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
4
Эксперт: электронная торговля может подтолкнуть развитие грузоперевозок в СФО
5
Алексей Мордашов возглавил список богатейших людей России по версии Forbes
6
Анна Нетребко опровергла данные Forbes о своих доходах
7
Киев пытался ввести в переговоры по Донбассу несогласованных с ЛНР и ДНР лиц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама