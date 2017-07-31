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Подарки для первоклассников Ненецкого АО доставлены в Нарьян-Мар

Общество
31 июля, 18:33 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 31, июля. /ТАСС

По предварительным данным местных властей, школьные наборы 1 сентября получат около 730 учеников

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АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Подарочные наборы для первоклассников Ненецкого автономного округа доставлены в Нарьян-Мар. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба окружной администрации.

"Сегодня в Нарьян-Мар из Перми доставлено 750 традиционных подарочных наборов для первоклассников Ненецкого автономного округа... После проверки комплектации каждого набора их направят во все школы региона", - говорится в сообщении.

На покупку и доставку подарков из окружной казны выделено более 800 тыс. рублей. Традиционный подарочный набор к 1 сентября состоит из 27 предметов. Кроме традиционных канцелярских принадлежностей, а также пластилина, красок, цветной бумаги, ученики получат в подарок флэш-накопители, книгу по безопасности дорожного движения, с правилами поведения в критических ситуациях и прочими важными для детей сведениями.

Ненецкий округ - единственный регион, где за счет бюджетных средств приобретаются школьные наборы для всех первоклассников, независимо от уровня дохода их родителей. В этом году, по предварительным данным профильного окружного департамента, 1 сентября порог школ НАО перешагнут 730 первоклассников.

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