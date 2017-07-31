Власти Москвы подобрали 15 готовых домов, пригодных для переселения по программе реновации

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московские власти подобрали 15 готовых и еще пять строящихся домов, которые можно привести к стандартам программы реновации и переселить в них жителей пятиэтажек. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что в адресной инвестиционной программе города на 2017-2018 годы есть порядка 115 домов, которые находятся в разной степени готовности, но они пока никак не привязаны к программе реновации.

"Пока на 100% еще не готов ни один дом, который отвечает требованиям (программы реновации - прим. ТАСС). Порядка 15 домов в стройке готовы и еще пять уже на выходе, их нужно будет перевести под те стандарты, которые мы заявили для жителей, которые будут участвовать… в реновации", - сказал он.

Бочкарев отметил, что пока нет точного списка готовых или строящихся домов, в которые могут переселить жителей пятиэтажек по программе реновации.

О реновации

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, зачисленных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не сможет учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.