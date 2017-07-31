Единороссы в рамках проекта окажут поддержку лучшим социальным инициативам в регионах

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 31 июля. / ТАСС/. Экспертные советы для отбора социальных инициатив, предлагаемых для реализации социально ориентированными НКО и гражданскими активистами, планируется создать в каждом из 15 регионов, где "Единая Россия" запускает проект "Моя сторона". Об этом сообщила в понедельник ТАСС сопредседатель координационного совета сторонников партии Евгения Лазарева.

"Проект "Моя сторона" запускается в пилотном режиме в 15 регионах для поддержки различных социальных инициатив. В каждом регионе для отбора инициатив, которые будут получать поддержку, будут созданы экспертные советы", - сказала Лазарева на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

По ее словам, в экспертные советы войдут представители региональных координационных советов сторонников партии "Единая Россия", а также известные общественники. Лазарева отметила, что на поддержку могут в первую очередь рассчитывать социальные инициативы в сфере образования, здравоохранения и культуры.

В рамках проекта планируется предоставлять информационное сопровождение и иные ресурсы, необходимые для реализации социальных инициатив. Кроме того, на новом сайте сторонников партии, который в настоящий момент находится в разработке, будет создана специальная вкладка проекта "Моя сторона".