Минтранс намерен разобраться с проблемой массовых досмотров в метро Петербурга

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ намерено предпринять меры, которые позволят обеспечить безопасность в петербургском метрополитене без массового досмотра пассажиров, сообщил журналистам в понедельник министр транспорта РФ Максим Соколов.
"С учетом обращения руководителя петербургского метрополитена разберемся с этими вопросом и предпримем необходимые меры для того, чтобы эти мероприятия осуществлялись в достаточном режиме, но при этом обеспечивали основную задачу оказания услуг при пользовании пассажирами метрополитеном", - сказал он, комментируя очереди в петербургском метро, возникшие при массовых проверках пассажиров.
Соколов добавил, что проблема находится у него на личном контроле. Он отметил, что необходимо перенастроить досмотровое оборудование, реагирующее даже на самые мелкие металлические предметы, и это должно существенно облегчить контроль и доступ пассажиров в метро.
Ранее депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили изменить требования безопасности в метрополитене, принятые после теракта 3 апреля. Предложение связано с тем, что на входе на станции из-за массового досмотра пассажиров скапливаются очереди.
Третьего апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел теракт, в результате которого погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Около 100 человек пострадали.
Ространснадзор провел проверку систем обеспечения безопасности Петербургского метрополитена и выявил ряд нарушений. В настоящее время метрополитен обжалует в Ленинском районном суде Петербурга административные протоколы, составленные Ространснадзором по факту обнаруженных нарушений.
Глава ведомства Виктор Басаргин также заявлял о необходимости скорректировать постановление правительства РФ от 5 апреля 2017 года о безопасности метрополитена из-за выявленных недостатков.