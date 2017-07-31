Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтранс намерен разобраться с проблемой массовых досмотров в метро Петербурга

Общество
31 июля, 19:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, июля. /ТАСС

Министр транспорта Максим Соколов отметил, что проблема находится у него на личном контроле

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ намерено предпринять меры, которые позволят обеспечить безопасность в петербургском метрополитене без массового досмотра пассажиров, сообщил журналистам в понедельник министр транспорта РФ Максим Соколов.

"С учетом обращения руководителя петербургского метрополитена разберемся с этими вопросом и предпримем необходимые меры для того, чтобы эти мероприятия осуществлялись в достаточном режиме, но при этом обеспечивали основную задачу оказания услуг при пользовании пассажирами метрополитеном", - сказал он, комментируя очереди в петербургском метро, возникшие при массовых проверках пассажиров.

Соколов добавил, что проблема находится у него на личном контроле. Он отметил, что необходимо перенастроить досмотровое оборудование, реагирующее даже на самые мелкие металлические предметы, и это должно существенно облегчить контроль и доступ пассажиров в метро.

Ранее депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили изменить требования безопасности в метрополитене, принятые после теракта 3 апреля. Предложение связано с тем, что на входе на станции из-за массового досмотра пассажиров скапливаются очереди.

Теракт в метро

Третьего апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел теракт, в результате которого погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Около 100 человек пострадали.

Ространснадзор провел проверку систем обеспечения безопасности Петербургского метрополитена и выявил ряд нарушений. В настоящее время метрополитен обжалует в Ленинском районном суде Петербурга административные протоколы, составленные Ространснадзором по факту обнаруженных нарушений.

Глава ведомства Виктор Басаргин также заявлял о необходимости скорректировать постановление правительства РФ от 5 апреля 2017 года о безопасности метрополитена из-за выявленных недостатков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
6
Путин осмотрел клинику Военно-медицинской академии в Петербурге
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД Румынии: конфликт вокруг самолета с Рогозиным был создан преднамеренно
2
NYT: умер актер Сэм Шепард
3
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
4
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
5
Новый Борский мост через Волгу открыли в Нижнем Новгороде
6
NYT: россиянам стали чаще отказывать в визах США после ответа РФ на возможные санкции
7
Олег Ляшко потребовал отозвать посла США с Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама