Посольство США в РФ предупредило о возможном снижении оперативности выдачи виз

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Американская дипмиссия в Москве предупредила о возможном снижении оперативности консульской деятельности из-за сокращения числа сотрудников. Об этом в понедельник заявила официальный представитель посольства Мария Олсон, комментируя предложения бывшего посла США в Москве Майкла Макфола удлинить срок выдачи американских виз россиянам.
"Посол Макфол в настоящее время не находится на госслужбе, его сообщения в Twitter представляют только его личные взгляды", - отметила она.
При этом Олсон подчеркнула, что "еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы".
"Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности", - добавила дипломат.
Ранее посол США в РФ Джон Теффт выразил глубокое разочарование и возражение в связи с решением МИД РФ о выдворении американских дипломатов и ограничении доступа дипмиссии к даче и складским помещениям.
27 июля Конгресс США завершил процедуру голосования по новому закону, ужесточающему рестриктивные меры в отношении России.
В пятницу МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Россия в ответ на разрабатываемые новые антироссийские санкции сокращает численность американских дипломатов в РФ до 455 человек, а с 1 августа закрывает доступ к посольской даче в Серебряном бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.