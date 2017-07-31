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ТАСС стал самым цитируемым информагентством в российских СМИ в июне

Общество
31 июля, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Вторую и третью позиции занимают "РИА Новости" и "Интерфакс"

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. ТАСС по итогам июня 2017 года вновь возглавил рейтинг цитируемости в российских СМИ среди информационных агентств. Об этом сообщает в понедельник компания "Медиалогия".

ТАСС занял первое место в рейтинге среди информационных агентств с индексом цитируемости 12 806,33. Следом идут агентства "РИА Новости" (11 537,86) и "Интерфакс" (7 111,66).

Среди газет первое место в рейтинге цитируемости в СМИ занимают "Известия" (2 901,91), второе - "Коммерсантъ" (2 273,60), замыкают тройку лидеров "Ведомости" (1 305,01). Лидером по цитируемости в СМИ среди журналов стало издание Forbes (507,86), среди телеканалов - RT (1 448,11), среди радиостанций - "Эхо Москвы" (345,39), среди интернет-ресурсов - РБК (1 615,05).

Самым цитируемым агентством в соцмедиа стало "РИА Новости" (930 582 гиперссылок), за ним следуют ТАСС (360 067) и "Интерфакс" (115 788). Первые места по цитируемости в соцмедиа в других категориях заняли "Комсомольская правда" (газеты, 369 557), "Сноб" (журналы, 126 071), RT (ТВ-каналы, 1 082 596), "Радио Свобода" (радио, 391 851) и "Meduza.io" (интернет-ресурсы, 665 541).

Индекс цитируемости - показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая около 39,7 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Рейтинг цитируемости в соцмедиа построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа.

"Медиалогия" более пяти лет формирует и публикует рейтинги цитируемости СМИ. При этом публиковать данные по цитируемости информагентств компания стала только с октября 2015 года, и с этого момента ТАСС является неизменным лидером рейтинга.

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