Образовательную программу "Кибер Россия" запустили впервые в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 31 июля. /ТАСС/. Федеральная образовательная программа "Кибер Россия" запущена 31 июля в Дагестане в рамках технологического воркшопа [группового метода развития], который проходит в Махачкале с 29 июля по 4 августа, сообщили устроители мероприятия.

В форуме разработчиков участвуют 20 преподавателей и авторов образовательных программ со всей страны, представители Агентства стратегических инициатив, Unity и WorldSkills Russia. Для совместной работы собрались более 400 участников из Махачкалы, Грозного, Владикавказа, Ростова, Москвы, Томска, Тюмени, Черкесска и других городов России.

Их задача - подготовить совместную образовательную программу и стратегию развития образовательного рынка на технологии блокчейн в России до 2025 года.

"Сегодня в Махачкале запустили федеральную образовательную и акселерационную программу подготовки специалистов в сфере компьютерных игр, виртуальной, дополненной, смешанной реальности и блокчейна "Кибер Россия". Официальное представительство "Кибер России" на Северном Кавказе - "Кибер Кавказ" функционирует на базе бизнес-инкубатора "Пери инновации", - сообщил представитель пресс-службы бизнес-инкубатора.

По его словам, Дагестан стал первым регионом, в котором началась реализация этой программы.

"Кибер Россия" - это уникальный образовательный продукт, направленный не только на подготовку высококвалифицированных специалистов, но и на создание стартапов в сфере цифровой экономики", - отметил директор филиала благотворительного фонда "Пери" в Дагестане Заур Омаров.

По данным пресс-службы бизнес-инкубатора "Пери инновации", проект "Кибер Россия" будет реализован на всех ступенях образовательного процесса. Предполагается обучение школьников старше 10 лет, студентов, а также профессиональная переподготовка. По прогнозам, в ближайшие полтора года будут открыты 4 окружных центра - в Москве, Махачкале, Томске и Владивостоке, будут выпущены 350 технологических предпринимателей.

Ожидается, что к 2035 году количество городов присутствия в пяти федеральных округах достигнет 26. Планируется обучить и выпустить более 53,4 тыс. технологических предпринимателей.