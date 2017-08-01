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Россияне узнают о судьбах 2,5 млн воинов Первой мировой на специальном портале

Общество
1 августа, 0:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Александра Урусова

Речь идет более чем о 9,5 млн материалов, которые будут пополняться за счет новых оцифрованных документов

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МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Александра Урусова/. Интернет-портал "Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов" о судьбах 2,5 млн русских воинов откроется во вторник. Там россияне смогут найти сведения о своих близких, воевавших на фронтах Первой мировой войны, сообщили ТАСС создатели ресурса.

"Инициатива реализации проекта и создания портала принадлежит Сергею Евгеньевичу Нарышкину, председателю Российского исторического общества и руководителю Оргкомитета по реализации мероприятий, связанных со 100-летием Первой мировой войны, - сообщил ТАСС глава Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов. - Ее поддержали Министерство обороны, обеспечивающее главную часть финансирования, и Росархив".

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Митинг на фронте. 1917 год
© Репродукция Фотохроники ТАСС

Война до разгромного конца: Февральская революция и Первая мировая

По его словам, был использован опыт специалистов, создавших банки данных о Великой Отечественной войне "Мемориал" и "Подвиг народа", объединенных сейчас в портал "Память народа".

"Портал - это открытая система, его банк данных будет пополняться за счет новых оцифрованных документов. Копирование основного комплекса материалов о погибших, раненых и награжденных будет завершено в 2018 году, к столетию окончания Первой мировой войны", - сказал Артизов. Всего речь идет более чем о 9,5 млн материалов.

Непрерывность истории

Андрей Артизов полагает, что запуск портала позволит "повысить уровень знаний россиян об одном из глобальных событий, во многом определившем ход истории XX века". "Главное, благодаря современным технологиям оцифровки архивных документов из мглы забвения проступят миллионы имен, - полагает глава Росархива. - Каждый получит возможность найти сведения о своих родственниках - участниках той войны, которую уже стали было называть "забытой".

Он надеется, что портал обретет широкую аудиторию. "Мы сокращаем дистанцию между поколениями, делаем ближе для наших современников образы героев Великой войны, - продолжил он. - Это важно как для страны, вновь обретающей непрерывность своей истории, так и для каждой российской семьи".

Каждая карточка - это судьба

Исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский напомнил в беседе с ТАСС, что оргкомитет действовал в тесной координации с Российским историческим обществом. "Мы многое сделали для того, чтобы эта война перестала быть забытой, а ведь ее так и называли - "забытой войной", - считает собеседник агентства. Говоря о причинах такого отношения людей к Первой мировой, он напомнил, что в годы советской власти чествование героев времен царской России не приветствовалось.

"Забыта та война была прежде всего потому, что на протяжении десятилетий советской власти упор делался на память о событиях революции, о Гражданской войне, а Первая мировая война называлась империалистической, несправедливой, поэтому и не приветствовалось сохранение человеческой, семейной памяти о людях, которые воевали, участвовали в тех исторических событиях, были награждены", - сказал Могилевский.

Основу базы данных составляют сведения о потерях Русской императорской армии, фиксировавшиеся "Особым делопроизводством по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, также пропавших без вести воинских чинах, действовавших против неприятельских армий". Главный массив документальных материалов по потерям российской армии находится в фонде Российского государственного военно-исторического архива в Москве и в нескольких картотеках в Центре хранения страхового фонда в городе Ялуторовске Тюменской области. Учетные формы на каждого павшего или пострадавшего - солдата или офицера, военного чиновника или священника - содержат фамилию, имя, отчество, информацию о чине или звании, воинской части и так далее.

По данным Могилевского, документы не были засекречены, но при этом и не были доступны для общественности. Он подчеркнул, что инициатива Нарышкина состояла именно в том, чтобы "вернуть картотеку в общественный оборот, сделать доступной". "На сегодняшний день оцифрованы миллионы документов, порядка 2,5 млн карточек уже внесены в базу данных, - отметил Могилевский. - Наша работа продолжается, и она направлена на возвращение народной памяти о Великой войне. Сергей Евгеньевич [Нарышкин] убежден, что "каждая карточка - это судьба человека, а картотека в целом - это судьба страны".

Старт масштабному проекту будет дан в Доме Российского исторического общества, в церемонии ожидается участие Нарышкина, главы Росархива Артизова, руководства Минобороны РФ и других ведомств.

В России 1 августа - официальная памятная дата, День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.

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Нарышкин, Сергей Евгеньевич
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