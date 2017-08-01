AP: Скарамуччи ошибочно попал в список умерших выпускников школы права Гарварда

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Школа права Гарвардского университета (штат Массачусетс) принесла в понедельник извинения за то, что по ошибке определила бывшего директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в число своих умерших выпускников. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (АP).

Гарвард, который входит в состав восьми самых престижных университетов США ("Лига плюща"), каждые пять лет обновляет списки своих выпускников и рассылает им новые каталоги. На этой неделе вуз направил по электронной почте очередной каталог, в котором напротив Энтони Скарамуччи поставлена звездочка, означающая, что данный человек умер, поясняет АP.

Школа права Гарварда, которую Скарамуччи окончил в 1989 году, извинилась за такую промашку и обещала устранить неточность. Причины ошибки, однако, не объясняются, уточняет АP,

О назначении Скарамуччи на должность директора по коммуникациям Белого дома было объявлено 21 июля. Вскоре после этого он позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения президента США Дональда Трампа, обвинив их в утечках информации. В их число вошел и теперь уже бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибэс, который оставил свой пост в самом конце прошлой недели. Джон Келли официально занял его место в понедельник, до этого он руководил Министерством национальной безопасности.