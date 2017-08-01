CNN: пранкеры разыграли Скарамуччи, будущего посла США в РФ и сына Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Покинувший должность директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, кандидат на пост посла США в России Джон Хантсман и сын президента Дональда Трампа стали жертвами розыгрышей пранкеров. Даже помощник президента США по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт не избег этой участи. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN, по мнению которой, в администрации главы государства не соблюдаются элементарные меры предосторожности при переписке по электронной почте.

По данным CNN, пранкер из Великобритании, например, убедил помощника президента США по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Боссерта, что тот переписывается по электронной почте со старшим советником Трампа Джаредом Кушнером. Боссерт поверил, что настоящий Кушнер приглашает его на обед, и для удобства общения раскрыл свой личный адрес электронной почты.

Другой пранкер от имени уволенного на прошлой неделе главы аппарата Белого дома Райнса Прибэса затеял в электронной почте словесную перепалку со Скарамуччи, обвинив его в лицемерии и стремлении убрать самого Прибэса с дороги. "Ты сам знаешь, что натворил, мы все это знаем, так как мы были подготовлены к этому. Настоящий мужчина на твоем месте должен был извиниться", - написал в ответ Скарамуччи. CNN также приводит цитаты из переписки пранкеров с будущим послом США в России Хантсманом и сыном Дональда Трампа.

Пресс-служба Белого дома в понедельник подтвердила, что Скарамуччи покидает пост директора по коммуникациям. "Г-н Скарамуччи счел, что будет лучше дать главе аппарата Джону Келли начать с чистого листа и возможность создать свою собственную команду. Мы желаем ему всего наилучшего", - говорится в распространенном заявлении.

Газета The New York Times со ссылкой на сотрудников администрации иначе описала ситуацию: именно Келли выступал за его увольнение. Как отмечается в публикации, ранее Скарамуччи заявлял, что он получает указания напрямую от президента США Дональда Трампа, а не от главы аппарата Белого дома. По сведениям CNN, Келли посчитал, что Скарамуччи не соблюдает необходимую дисциплину.

О назначении Скарамуччи на указанную должность было объявлено 21 июля. Вскоре после этого он позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения Трампа, обвинив их в утечках информации. В их число вошел и теперь уже бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибэс, который оставил свой пост в самом конце прошлой недели. Келли официально занял его место в понедельник, до этого он руководил министерством национальной безопасности.