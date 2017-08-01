Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: пранкеры разыграли Скарамуччи, будущего посла США в РФ и сына Трампа

Общество
1 августа, 6:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, августа. /ТАСС

Телекомпания считает, что в администрации главы государства не соблюдают элементарные меры предосторожности

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Покинувший должность директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, кандидат на пост посла США в России Джон Хантсман и сын президента Дональда Трампа стали жертвами розыгрышей пранкеров. Даже помощник президента США по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт не избег этой участи. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN, по мнению которой, в администрации главы государства не соблюдаются элементарные меры предосторожности при переписке по электронной почте.

Читайте также новости по теме:
Отставка Скарамуччи
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

CNN: Трамп уволил Скарамуччи, чтобы показать, кто главный в Белом Доме

Белый дом: Трамп посчитал недопустимыми грубые высказывания Скарамуччи о своих коллегах

Трамп уволил Скарамуччи

По данным CNN, пранкер из Великобритании, например, убедил помощника президента США по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Боссерта, что тот переписывается по электронной почте со старшим советником Трампа Джаредом Кушнером. Боссерт поверил, что настоящий Кушнер приглашает его на обед, и для удобства общения раскрыл свой личный адрес электронной почты.

Другой пранкер от имени уволенного на прошлой неделе главы аппарата Белого дома Райнса Прибэса затеял в электронной почте словесную перепалку со Скарамуччи, обвинив его в лицемерии и стремлении убрать самого Прибэса с дороги. "Ты сам знаешь, что натворил, мы все это знаем, так как мы были подготовлены к этому. Настоящий мужчина на твоем месте должен был извиниться", - написал в ответ Скарамуччи. CNN также приводит цитаты из переписки пранкеров с будущим послом США в России Хантсманом и сыном Дональда Трампа.

Пресс-служба Белого дома в понедельник подтвердила, что Скарамуччи покидает пост директора по коммуникациям. "Г-н Скарамуччи счел, что будет лучше дать главе аппарата Джону Келли начать с чистого листа и возможность создать свою собственную команду. Мы желаем ему всего наилучшего", - говорится в распространенном заявлении.

Газета The New York Times со ссылкой на сотрудников администрации иначе описала ситуацию: именно Келли выступал за его увольнение. Как отмечается в публикации, ранее Скарамуччи заявлял, что он получает указания напрямую от президента США Дональда Трампа, а не от главы аппарата Белого дома. По сведениям CNN, Келли посчитал, что Скарамуччи не соблюдает необходимую дисциплину.

О назначении Скарамуччи на указанную должность было объявлено 21 июля. Вскоре после этого он позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения Трампа, обвинив их в утечках информации. В их число вошел и теперь уже бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибэс, который оставил свой пост в самом конце прошлой недели. Келли официально занял его место в понедельник, до этого он руководил министерством национальной безопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставка Скарамуччи
Персоны
Хантсман, Джон Трамп, Дональд Скарамуччи, Энтони
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
6
Путин осмотрел клинику Военно-медицинской академии в Петербурге
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ поддержал украинского летчика Акопова, подпавшего под критику
2
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
3
Американская контрразведка считает, что закрытие в США двух объектов нанесло урон РФ
4
Джон Маккейн не удивлен высылкой дипломатов США из России
5
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
6
Кадровые войны: Скарамуччи уволен через 10 дней после назначения
7
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама