Мурманские ученые составили рейтинг наиболее востребованных профессий в Арктике

ТАСС, 1 августа. Мурманские ученые составили рейтинг профессий, которые будут востребованы в данном арктическом регионе с 2018 по 2022 годы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Выделено десять наиболее востребованных групп специальностей. Они определены с учетом реализации мероприятий и инвестиционных проектов, связанных с хозяйственной деятельностью в Арктике, которые будут реализованы в регионе с 2018 по 20022 годы", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в регионе в ближайшие несколько лет наиболее будут востребованы машиностроители, специалисты в сфере туризма, в электро- и теплоэнергетике, архитекторы.

"Среди программ подготовки специалистов среднего звена лидируют программы сервиса и туризма, сестринского дела, экономики и управления, клинической медицины. В числе первых среди программ по подготовке бакалавров идут экономика и управление, образование и педагогические науки, социология и социальная работа, юриспруденция, по программам специалитета - клиническая медицина, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, юриспруденция, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, по программам магистратуры - экономика и управление, образование и педагогические науки, сельское, лесное и рыбное хозяйство, биологические науки", - резюмировали в пресс-службе.