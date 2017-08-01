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Совет судей Кубани может пожаловаться на заявителя о скандальной свадьбе

Общество
1 августа, 10:11 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 1, августа. /ТАСС

В результате проверки установлено, что информацию о стоимости торжества дочери судьи Хахалевой распространял один человек - адвокат Сергей Жорин

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КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Совет судей Краснодарского края не исключает обращения в Адвокатскую палату Москвы и Минюст РФ с просьбой проверить действия адвоката Сергея Жорина, заявившего о свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой за $2 млн. Об этом ТАСС во вторник рассказал председатель совета Владимир Кисляк.

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Экс-супруг краснодарской судьи заявил, что свадьба его дочери обошлась в 5 млн руб.

"На Совете судей будет обсуждена ситуация и будет принято решение. Как возможный вариант - это обращение в Министерство юстиции, Адвокатскую палату Москвы с тем, чтобы они проверили действия Жорина на предмет соответствия действующего законодательства и требований профессиональной этики адвоката. Поскольку такое вмешательство в судебную деятельность не допускается", - сказал он.

По его словам, полученные Советом судей документы "полностью опровергают все утверждения и доводы". "Нами в результате проверки было установлено, что эту информацию, по сути, распространял один человек - это адвокат Жорин. Нам также стало известно, что все его публикации и действия были обусловлены не, как он говорит, активной гражданской позицией, а, по сути, процессуальным интересом. Он является представителем стороны по делу, поэтому четко прослеживается связь - его процессуальное участие и информационные вбросы", - пояснил Кисляк.

Он отметил, что апелляционная инстанция краснодарского суда вынесла решение не в пользу доверенного лица Жорина. "Жорин непосредственно подавал кассационную жалобу, и, если посмотреть, то первые информационные атаки по времени совпадают с подачей кассационной жалобы. (Судейская) комиссия сделала однозначный вывод, что таким образом Жорин пытается воздействовать на суд, чтобы в кассационной инстанции получить удобное для себя решение", - подчеркнул глава Совета судей.

Кисляк рассказал, что решение об обращениях Совет судей примет на ближайшем заседании.

ТАСС не располагает комментариями адвоката Жорина.

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