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Среднегодовая температура на Земле к концу века может вырасти на два градуса Цельсия

Общество
1 августа, 10:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Ученые ожидают, что если масштабы выбросов углекислого газа в атмосферу на Земле сохранятся на протяжении ближайших 15 лет, средняя температура на планете за этот период поднимется на три градуса

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© EPA/NASA

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Температура на Земле к концу нынешнего века вырастет на два градуса Цельсия. К такому выводу пришли авторы двух исследований, опубликованных в последнем номере журнала Nature Climate Change.

Согласно одному из них, существует 95-процентная вероятность того, что потепление на Земле превысит уровень в два градуса Цельсия, и однопроцентная вероятность, что оно будет ниже 1,5 градуса Цельсия. "Вероятнее всего, пределы повышения температуры составят от 2,0 до 4,9 градуса Цельсия, и мы прогнозируем в среднем 3,2 градуса Цельсия", - отметил автор этого исследования Адриан Рафтери. По его мнению, для того чтобы ограничить масштабы глобального потепления, необходимо "гораздо эффективнее, чем в недавнем прошлом, добиваться резкого снижения масштабов выброса углекислого газа в атмосферу".

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Авторы второго исследования оценивают последствия выброса углекислого газа в результате сжигания ископаемых видов топлива - нефти, газа и угля - и приходят к выводу, что даже в том случае, если человечество полностью откажется от этих видов топлива, то средняя температура на Земле к 2100 году вырастет на два градуса Цельсия. Если же нынешние масштабы выбросов углекислого газа в атмосферу сохранятся на протяжении ближайших 15 лет, то средняя температура на планете к концу века поднимется на три градуса Цельсия. "Даже при отказе от ископаемых видов топлива на Земле будет продолжаться процесс потепления", - предупредил автор этого исследования Торстен Мауритсен.

Комментируя результаты этих исследований, американский эколог Билл Маккиббен заявил в интервью телекомпании CNN, что "человечество уже очень далеко продвинулось по опасному пути к глобальному потеплению климата и политика, направленная на противодействие этой тенденции, была поразительно недостаточной, особенно в США".

Повышение температуры на планете началось с 1800-х годов с началом промышленной революции. В 1977 году экономист из Йельского университета Уильям Нордхаус предложил считать уровень в два градуса Цельсия предельно допустимым показателем, и он был включен в выработанное в 2016 году Парижское соглашение по климату. В 2020 году оно должно заменить Киотский протокол, действующий с 2005 года. Заявленная цель Парижского соглашения - не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия. В настоящее время средняя температура на 0,75 градуса Цельсия выше, чем среднегодовые показатели 1850-1900 годов.

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