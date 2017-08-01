Поисковики установили личности экипажа военного самолета, обнаруженного в Крыму

ТАСС, 1 августа. Студенты Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) совместно с севастопольскими поисковиками установили личности экипажа самолета Ил-2, потерпевшего крушение в годы Великой Отечественной войны в горах под Севастополем. Об этом во вторник сообщили в пресс- службе вуза.

"Поисковый отряд "P.S.Возрождение" УрГАУ нашел в горах под Севастополем обломки штурмовика Ил-2, потерпевшего крушение в годы Великой Отечественной войны. Раскопки велись совместно с севастопольскими поисковиками по приглашению регионального отделения Поискового движения России. В ходе исследования материалов было установлено, что управлял самолетом командир авиационной эскадрильи Корней Ефременко, место стрелка занимал Петр Тоток", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обломки и личные вещи бойцов будут переданы в один из местных музеев, а останки пилота и стрелка захоронят с воинскими почестями. "Также в Севастополе на позициях 851-й батареи ребята раскопали штаб, оружейный дворик и другие сооружения военных лет. Среди исторических артефактов: рация, командирский наган, части от немецкого и отечественного вооружения, шинели, немецкие книги, фляги, бытовые личные вещи, ложки", - отметили там.

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Ранее сообщалось, что советский самолет Ил-2 времен Великой Отечественной войны был найден в районе Мартыновского оврага в Севастополе, где проходили ожесточенные бои за освобождение города от фашистов.

По словам руководителя регионального отделения Поискового движения России Александра Неменко, самолет был подбит 13 апреля 1944 года. Он также уточнил, что поисковики уже нашли родственников командира экипажа и стрелка.

Поисковый отряд существует в УрГАУ с 1973 года. Ежегодно группы студентов ездят на раскопки и активно помогают поисковикам в регионах устанавливать личности без вести пропавших солдат и находить артефакты.