Гостей конного фестиваля в Бородино познакомили с бытом Отечественной войны 1812 года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Музей-заповедник "Бородинское поле" при поддержке Российского военно-исторического общества 29 и 30 июля воссоздал для посетителей конного фестиваля атмосферу жизни русских и французских солдат во время Отечественной войны 1812 года.

"Международный конный фестиваль имени Дениса Давыдова проходит в селе Бородино уже в четвертый раз. Он посвящен самому знаменитому гусару Отечественной войны 1812 года Денису Давыдову, семье которого принадлежало село Бородино", - сказали ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

По словам сотрудников музея, Давыдов прославился не только смелостью в боях Отечественной войны против французских солдат. Гусар предложил создать партизанские отряды: они должны были отбирать у противника обозы с продовольствием и боеприпасами, ведь у Наполеона провизия была рассчитана только на 20 дней - за такой срок он надеялся одолеть Россию.

Генерал Багратион поддержал идею, и Давыдову дали 50 гусар и 80 казаков. Отбитые повозки с патронами и оружием распределялись между крестьянами, которые помогали русской армии. В дальнейшем именно партизанские отряды, наносившие серьезный урон в коммуникационных линиях противника, позволили переломить ход Отечественной войны и стать залогом победы русской армии.

Быт французских солдат

Знакомство с бытовой жизнью солдат Отечественной войны начинается с густого запаха пчелиного воска, кажется, что им полностью пропитан весь французский лагерь. Аромат приводит посетителей к парусиновой палатке 5-го керосинского полка, где французский солдат растапливает воск в водяной бане, а затем заливает его в специальную деревянную форму для толстых продолговатых свечей.

"В каждом французском полку есть свой небольшой свечной завод, где из пчелиного воска делают свечи. Они положены только офицерам и военнослужащим, отвечающим за хозяйственное снабжение", - рассказал солдат по имени Мишель.

По его словам, свечи во французской армии были роскошью, давались под расчет и чаще всего использовались только во время солдатских караулов. Горения одной свечи хватало на восемь часов - такой долгий срок использования обеспечивается за счет специальной пропитки фитиля. Однако секрет пропитки солдат так и не раскрыл.

В соседней палатке обувной мастер наглядно показывает, как чинит походную обувь французских солдат. "Вот, из двух старых ношенных ботинок получится отличная пара обуви: главное - правильно забить гвозди. Прежде, чем начинать очередную военную кампанию, Наполеон считал, сколько пар ботинок потребуется на одну войну. Они у нас сродни бензину, без них никто не тронется", - уточнил мастер, добавив, что одной пары ботинок французскому солдату хватает на три-четыре месяца, как правило, каждому военному выдается по две пары обуви.

Двигаясь дальше по лагерю французов, натыкаешься прямо на полевую кузницу - пройти тебе не дадут, пока не поможешь подковать лошадь. "Французская армия сделала привал, помоги подковать наших лошадей", - озвучивает просьбу кузнец. Оказывается, это не так сложно - после нескольких ударов молотком получается вполне сносная подкова.

В благодарность мастер раскрывает несколько военных тайн: подков французским солдатам хватает на 1,5-2 месяца, но чаще всего кузнеца просят изготовить мелкие металлические изделия: ложки и вилки в солдатской среде теряются чаще всего. Проходящий мимо смотритель, отвечающий за вещевое продовольствие, берет тебя за рукав и ведет показывать походную посуду французов: набор достаточно скромен - металлическая чашка, стеклянная рюмка, маленький железный чайник и бутылка вина. "Перед каждым боем солдатам армии Наполеона разрешалось выпить один бокал вина для храбрости, так сказать. Знаю, что и русские командиры позволяли выпить рюмку водки солдатам для пущего воодушевления", - рассказал смотритель.

Элита французской армии

На последнем подступе к биваку (расположение войск вне населенного пункта) русской армии путь преграждает пеший егерь гвардейской пехотной бригады. Выглядит он пугающе - в руках продолговатый массивный топор, цепкий взгляд и большая медвежья шапка со шнурами и плюмажем на голове. В качестве пропуска на другую сторону лагеря он предлагает угадать новобранцам род его занятий во французской армии.

"Посмотрите на мой длинный топор и мундир, расшитый золотыми нашивками", - подсказывает егерь.

Большинство гостей после нескольких попыток угадывают основное назначение военного - во время боевых действий его топор сокрушал всевозможные препятствия: изгороди, заборы, ворота или лесную чащу, чтобы проложить дорогу атакующим колоннам.

После правильного ответа француз представляется мсье Эженом и пропускает посетителей на другую сторону, где расположилась русская армия. "Более точное название моей профессии - сапер. Мы считались элитой французской армии и могли не только осуществлять проход войсковой колонны по пересеченной местности, но и строить мосты или сооружать крепости", - добавляет он.

Русский дух против армии Наполеона

На подходе новобранцев встречает литейщик, который ловко управляется с походной кузницей и изготавливает пули одну за другой. "Кузница рассчитана на такие ежедневные операции, как отливка пуль и подковка лошадей", - рассказывает про свою ежедневую работу мастер.

На вопрос о том, достаточно ли пуль для борьбы с армией Наполеона, литейщик утвердительно кивает и отмечает крепость русского духа в борьбе с врагами.

Мимо проходят деревенские жители, которые присоединились к русским солдатам после того, как французы сожгли и разграбили их деревни. Солдаты обучают их простым боевым действиям, а дальше они планируют и совершают партизанские набеги на обозы с продуктами и боеприпасами неприятельской армии.

А следом за ними идут девушки-лучницы из дворянской знати, которые предлагают всем желающим научиться стрелять из лука, чтобы немного повеселить русских солдат перед готовящимся боем.

Битва за обоз

Затем обе армии начинают сосредоточенно готовиться к битве: русские солдаты и офицеры одеваются в мундиры, французы репетируют и строй - сражение им предстоит нешуточное. Гостей фестиваля приглашают к месту схватки: по полю неспешно едет тележка с маркитантками, которые во французской армии исполняли роль домохозяек.

Пока люди в повозке неспешно двигаются вдоль дороги и не подозревают о том, что их уже заприметили солдаты Ахтырского гусарского полка. Но вот доносится несколько выстрелов в воздух со стороны русских, и серьезное столкновение неизбежно. На помощь обозу спешат французские солдаты, и воздух разрывает град пуль и картечей.

Потом в бой вступают русские пушки, отправляя ядра в стан неприятеля и нарушая коммуникацию между отрядами французов. После столь стремительной атаки большая часть французских солдат, прикрывавших обоз, рассыпалась и вступила в ожесточенную битву с русскими гусарами. Впрочем, обоз уже удалось захватить, и через несколько мгновений печальная судьба маркитанток была решена - они стали пленниками русской армии.

Как отметили в музее-заповеднике "Бородинское поле", воссозданная военно-историческая реконструкция Отечественной войны 1812 года позволяет участникам фестиваля максимально прочувствовать материальную и духовную культуру того времени.

"По сути, это ролевая игра, в рамках которой ты можешь стать полноценным участником действий исторической эпохи, а также исследовать обычаи и нравы живших в то время людей. В дальнейшем мы планируем разнообразить программу, показав большую часть походной жизни солдат", - рассказали сотрудники музея.