"Электронный инспектор" сэкономил работодателям более 5 млрд руб. за 2,5 года

ТАСС, 1 августа. Сервис "Электронный инспектор", который позволяет работодателям провести проверку самостоятельно и устранить нарушения до проверки специалистами Роструда, сэкономил работодателям около 5 миллиардов рублей за 2,5 года, сообщила во вторник пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Максима Топилина.

Как пояснили в ведомстве, сервис "Электронный инспектор", является частью системы превентивных мер и дает возможность работодателям проводить самопроверку соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. По словам Топилина, за 2,5 года работы сервиса "Электронный инспектор" работодатели провели около 218 тысяч добровольных самопроверок. "Наиболее частые нарушения, выявленные в результате самопроверок - это несоблюдение требований законодательства о труде. В случае устранения нарушений работодатели получили возможность предупредить штрафы на сумму более 5 млрд рублей, которым они могли быть подвергнуты в ходе проверки государственной инспекции по труду", - приводит пресс-служба Минтруда слова министра.

В настоящее время сервис позволяет провести самопроверку по 125 направлениям, в числе которых соблюдение требований к процедурам приема на работу, увольнения работников, обеспечения их средствами индивидуальной защиты, а также вопросы оплаты труда, режима труда и отдыха.