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Японец отбился от медведя с помощью навыков каратэ

Общество
1 августа, 11:37 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 1, августа. /ТАСС

68-летний мужчина получил только несколько царапин

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ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Житель Японии, проживающий в городе Фуэфуки в префектуре Яманаси, сумел отбиться от медведя благодаря навыкам каратэ. Об этом сообщил во вторник телеканал Fuji Terebi.

68-летний Хирохито Миягава, возглавляющий местную секцию по каратэ, 31 июля вечером вышел в огород, расположенный недалеко от его дома в горной лесистой местности, где выращивают васаби. Там он обнаружил медведя.

Мужчина не растерялся и нанес стоявшему на задних лапах животному несколько ударов в стиле каратэ. Не ожидавший таких действий медведь быстро убежал в горный лес.

Фермер-каратист серьезно не пострадал, он получил только несколько царапин, которые ему нанес медведь своими когтями.

По данным местных властей, в период с апреля по август в этом районе было зарегистрировано по меньшей мере 83 случая нападения медведей на людей.

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