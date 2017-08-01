Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ъ": максимальная скорость на участке трассы Москва-Петербург увеличена до 130 км/ч

Общество
1 августа, 11:55 UTC+3

До сих пор автомобилисты могли разгоняться до такой скорости лишь на двух участках трассы М4 "Дон"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Новый скоростной режим введен с 1 августа на платном обходе Вышнего Волочка, входящем в состав трассы М11 Москва-Петербург, сообщает газета "Коммерсантъ".

Сейчас на участке протяженностью 72 км автомобилисты могут разгоняться до 130 км/ч (ранее действовал лимит 110 км/ч).

Собственники дорог получили право повышать разрешенную скорость со стандартных (для автомагистралей) 110 км/ч до 130 км/ч в 2013 году при условии, что автодорога соответствует высшей технической категории, то есть не пересекается с другими магистралями в одном уровне, имеет разделительные барьеры и т. д. До сих пор в России было всего два участка, где автомобилисты могли разгоняться до 130 км/ч, и оба на трассе М4 "Дон" (участки 76-103 км, 113-120 км).

Обход Вышнего Волочка - это один из двух функционирующих участков будущей трассы М11 Москва-Петербург (остальные еще строятся). На втором участке, от МКАД до Солнечногорска, скорость ограничена 110 км/ч. В Северо-Западной концессионной компании (эксплуатирует участок) "Ъ" заявили о планах по увеличению скорости до 130 км/ч, но конкретных сроков пока нет: идет согласование документации, необходимой для изменения режима движения.

У Федерального дорожного агентства (Росавтодора) участков со скоростью 130 км/ч нет, но ведомство также занимается постепенным увеличением скоростного лимита. Как минимум на 13 участках федеральных автодорог за последние несколько лет скорость была увеличена с 90 км/ч до 110 км/ч (включая участки М5 "Урал", Р217 "Кавказ"), отмечает "Ъ".

"Считаем возможным продолжить работу по увеличению скоростного режима до 110 км/ч на сети подведомственных дорог,- заявили в Росавтодоре.- В настоящее время определяются еще шесть участков трасс, где после проведения необходимых мероприятий вступят в силу изменения скоростного режима".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Полеты с неограниченными возможностями
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Последний автомобиль покинул дачу посольства США в Москве
2
Японец отбился от медведя с помощью навыков каратэ
3
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
4
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
7
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама