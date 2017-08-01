"Ъ": максимальная скорость на участке трассы Москва-Петербург увеличена до 130 км/ч

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Новый скоростной режим введен с 1 августа на платном обходе Вышнего Волочка, входящем в состав трассы М11 Москва-Петербург, сообщает газета "Коммерсантъ".

Сейчас на участке протяженностью 72 км автомобилисты могут разгоняться до 130 км/ч (ранее действовал лимит 110 км/ч).

Собственники дорог получили право повышать разрешенную скорость со стандартных (для автомагистралей) 110 км/ч до 130 км/ч в 2013 году при условии, что автодорога соответствует высшей технической категории, то есть не пересекается с другими магистралями в одном уровне, имеет разделительные барьеры и т. д. До сих пор в России было всего два участка, где автомобилисты могли разгоняться до 130 км/ч, и оба на трассе М4 "Дон" (участки 76-103 км, 113-120 км).

Обход Вышнего Волочка - это один из двух функционирующих участков будущей трассы М11 Москва-Петербург (остальные еще строятся). На втором участке, от МКАД до Солнечногорска, скорость ограничена 110 км/ч. В Северо-Западной концессионной компании (эксплуатирует участок) "Ъ" заявили о планах по увеличению скорости до 130 км/ч, но конкретных сроков пока нет: идет согласование документации, необходимой для изменения режима движения.

У Федерального дорожного агентства (Росавтодора) участков со скоростью 130 км/ч нет, но ведомство также занимается постепенным увеличением скоростного лимита. Как минимум на 13 участках федеральных автодорог за последние несколько лет скорость была увеличена с 90 км/ч до 110 км/ч (включая участки М5 "Урал", Р217 "Кавказ"), отмечает "Ъ".

"Считаем возможным продолжить работу по увеличению скоростного режима до 110 км/ч на сети подведомственных дорог,- заявили в Росавтодоре.- В настоящее время определяются еще шесть участков трасс, где после проведения необходимых мероприятий вступят в силу изменения скоростного режима".