Пензенские НКО получат почти 16 млн рублей на реализацию социальных проектов в регионе

ПЕНЗА, 1 августа. /ТАСС/. Шесть некоммерческих организаций из Пензенской области получат почти 16 млн рублей на реализацию некоммерческих социальных проектов. Они стали победителями первого конкурса 2017 года президентских грантов для НКО, сообщили в правительстве Пензенской области.

"Для участия в первом конкурсе 2017 года было подано более 6, 6 тысячи заявок, из них шесть проектов-победителей из Пензенской области выиграли гранты на общую сумму 15,789 млн рублей. Один из самых значимых грантов для региона - 3 млн рублей для развития активного пансиона для людей с тяжелой степенью инвалидности "Дом Вероники", - подвели итоги конкурса в правительстве региона.

Пансион для людей с тяжелой степенью инвалидности "Дом Вероники" был открыт в июне 2017 года, он реализован некоммерческой организацией "Благовест" при поддержке правительства Пензенской области, Епархии и аппарата полномочного представителя президента в ПФО. В правительстве региона пояснили, что грант на 3 млн рублей позволит реализовать новый этап проекта.

Наибольший грант - 7,858 млн рублей - получил пензенский фонд "Гражданский Союз". Согласно заявке, деньги пойдут на распространение опыта применения механизма целевого капитала для решения социальных задач субъектов РФ.

"Мы являемся единственным ресурсным центром поддержки НКО, имеющим собственный целевой капитал. Из средств целевого капитала мы поддерживаем местные НКО и инициативных людей", - сказал руководитель фонда "Гражданский союз" Олег Шарипков.

Наименьшую сумму - 146 тыс. рублей - получит пензенское отделение совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов для организации творческой мастерской "Доброе сердце".

На первый конкурс президентских грантов 2017 года поступило рекордное число заявок - 6,6 тысячи со всей страны. Победителями признаны 970 НКО из 79 регионов, благодаря конкурсу распределено более 2,25 млрд рублей. Самый большой грант - 50 млн рублей - выделен для организации фестиваля "Золотая маска".