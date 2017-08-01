Генпрокуратура проверит безопасность газового оборудования в России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура начнет масштабную проверку безопасности эксплуатации газового оборудования в России.

"Генеральная прокуратура РФ организует масштабную проверку исполнения законодательства при эксплуатации газового оборудования. При этом особое внимание будет уделено вопросам соблюдения прав граждан на безопасные условия проживания в жилых помещениях", - отметили в надзорном ведомстве.

Прокуроры субъектов России проанализируют нормативные акты на состояние законности и дадут оценку данным в жалобах и обращениях граждан, предприятий и организаций. Также проверка затронет результаты прокурорской, следственной, судебной и административной практики, сообщения СМИ, статистические данные.

В ходе проверки будет проанализирована работа региональных органов власти и органов местного самоуправления, территориальных органов Ростехнадзора, государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля. Также прокуроры проверят деятельность организаций, проводящих экспертизу промышленной безопасности, эксплуатирующих и обслуживающих газовое оборудование, аварийно-спасательных служб и аттестационных комиссий.

"К проведению проверок организаций планируется привлечь специалистов территориальных органов Ростехнадзора, МЧС России, региональных органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля. По всем выявленным фактам нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в надзорном ведомстве.