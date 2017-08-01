Путин обсудит со Скворцовой демографическую ситуацию в РФ и вопросы к "Прямой линии"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник ряд встреч, в том числе с главой Минздрава РФ Вероникой Скворцовой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент традиционно уделяет внимание вопросам демографии", - сказал пресс-секретарь главы государства, отметив, что эта тема будет обсуждаться на встрече с министром здравоохранения.

Кроме того, по его словам, в ходе беседы будут подняты и конкретные вопросы, направленные на "Прямую линию" с президентом.