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В программу реновации включено 5144 дома

Общество
1 августа, 12:19 UTC+3

Как сообщил Сергей Собянин, полный список будет опубликован на официальном сайте мэра Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Москвы включили в программу реновации чуть более 5 тыс. домов, сообщил во вторник глава столицы Сергей Собянин на заседании президиума в городской мэрии.

"В программу реновации включено 5144 дома. Сегодня мы опубликуем список на официальном сайте мэра Москвы", - сказал он.

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В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, зачисленных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не сможет учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.

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