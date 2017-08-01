Жильцы пятиэтажек в Москве освобождаются от взносов на капремонт с 1 августа

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Владельцы квартир в пятиэтажках в Москве, попавших в программу реновации, освобождены с 1 августа от взносов на капитальный ремонт, сообщил во вторник мэр города Сергей Собянин на заседании президиума в городской мэрии.
"Собственники тех квартир в домах, которые вошли в программу реновации, освобождаются от капитального ремонта (взносов на капремонт - прим. ТАСС) с 1 августа", - сказал Собянин.
Ранее сообщалось, что, согласно принятому Госдумой РФ закону о реновации, жители будут освобождены от уплаты взносов за капремонт сразу после того, как по конкретному дому будет принято решение о сносе.
В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.
Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, зачисленных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.
Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не смогла учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.-