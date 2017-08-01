Орловская прокуратура требует возбудить дело в связи с задержкой выдачи лекарств инвалидам

ТАСС, 1 августа. Прокуратура Орловской области требует возбудить дело по статье УК РФ "Халатность" в связи с несвоевременной выдачей жизненно важных лекарств инвалидам. Надзорный орган настаивает на привлечении к уголовной ответственности чиновников, которые допустили задержку выдачи лекарств, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

Жительница Орловской области, инвалид первой группы Клавдия Ставцева 15 июня в ходе "Прямой линии" пожаловалась на нехватку медикаментов президенту Владимиру Путину.

"После этого проводилась проверка, результаты которой были направлены в следственные органы региона. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура считает, что в причинах непредоставления лекарств есть и вина чиновников. Следователи решили, что халатности в действиях чиновников нет, мы с этим не согласились и отменили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как кроме Ставцевой в Орловской области есть еще инвалиды, которые не получали своевременно жизненно важные лекарственные препараты", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что прокуратура потребовала от следователей еще раз провести тщательную проверку, возбудить уголовное дело и привлечь виновных лиц к ответственности.

Ранее сообщалось, что прокуратура подала иск в Советский районный суд Орла, в котором потребовала обеспечить лекарствами инвалида Клавдию Ставцеву, пожаловавшуюся на нехватку медикаментов президенту Владимиру Путину во время "Прямой линии" 15 июня. Инвалид первой группы Ставцева пожаловалась Путину на то, что может получить дорогостоящие препараты вспомогательной терапии только через суд.

Глава региона Вадим Потомский позже отметил, что федеральных льгот, которые выделяются на покупку лекарств, недостаточно, и эту сумму необходимо увеличить. Он уточнил, что на каждого "федерального" льготника выделяется из бюджета страны 807,2 рублей в месяц.

Однако денег, по словам Потомского, больным не хватает, из-за чего им приходится обращаться в суд, который обязывает регион обеспечить жителей медикаментами, и местные власти вынуждены компенсировать разницу между федеральной льготой и реальной ценой из своего бюджета.