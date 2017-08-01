Около 200 млрд руб. выделено на строительство стартовых домов в Москве в рамках реновации

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Порядка 200 млрд рублей предусмотрено на строительство стартовых домов по программе реновации в Москве на ближайшие два года. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"У нас в бюджете на ближайшие два года предусмотрено порядка 200 млрд для начала строительства стартовых домов", - сказал он.

"В программу вошло 5144 дома, исходя из окончательной географии домов, мы сейчас смотрим 300 стартовых площадок, которые находятся примерно в 260 кварталах. Смотрим территории, которые должны попасть в реновацию. Первый год, мы считаем, уйдет на строительную документацию, на достройку того, что мы раньше начинали, на переделку определенных домов под стандарты реновации. Порядка 200 млрд мы видим на этот год и еще ближайшие два года", - пояснил заммэра.

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В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, включенных в этот перечень, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах за проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах за высказались от двух третей до 80% жителей.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не смогла учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты. Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включено порядка 5100 домов.