Район Кузьминки станет "столицей" реновации в Москве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Москвы назвали "столицей" программы реновации юго-восточный район Кузьминки, в котором в программу включено 284 дома. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума городской администрации.

"Столицей" реновации можно считать юго-восточный район Кузьминки в Москве. Из 5144 домов - 4062 дома были включены в программу реновации по итогам голосования в центрах госуслуг "Мои документы" и в системе "Активный гражданин". В 1082 домах жители провели общие собрания собственников помещений, на которых приняли решение об участии в программе реновации. В ряде районов [Арбат, Хамовники, Замоскворечье] в программе реновации будет участвовать только один дом", - говорится в сообщении.

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Перечень домов, включенных в программу реновации, опубликован 1 августа на сайте столичной мэрии. Перечень домов на сегодняшний день не является исчерпывающим. "В ряде домов решения общих собраний собственников помещений об участии в программе реновации были обжалованы в суде. В случае, если судом будет установлено, что указанные решения были приняты с соблюдением требований законодательства, правительство Москвы рассмотрит вопрос о включении данных домов в программу", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в соответствии с законом жители домов, включенных в программу реновации, вправе на общем собрании собственников помещений принять решение о выходе из нее. Данное решение может быть принято на любом этапе реализации программы до заключения первого договора предоставления нового жилья. Постановление также оговаривает, что дома, включенные в программу реновации и представляющие архитектурную или историческую ценность, после освобождения всех помещений подлежат сохранению и не могут быть снесены. Дальнейшее использование этих домов будет определено в каждом конкретном случае отдельно.

О программе

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, зачисленных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не сможет учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.