Сайт ТАСС подготовил спецпроект о москвичах, переехавших из хрущевок в новостройки

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сайт tass.ru подготовил спецпроект о москвичах, которые были переселены из хрущевок в новостройки в рамках борьбы с ветхим жильем.
1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в столице. Закон вызвал широкий общественный резонанс. Однако московские власти сносят панельные пятиэтажки уже более 25 лет.
Корреспондент ТАСС поговорил с четырьмя жителями столицы, переехавшими в новостройки за эти годы. Они рассказали, какой ремонт был в новых домах, как проходил переезд и получили ли они больше или меньше метров.
"Я много общаюсь с людьми, которых коснулась реновация. Надеюсь, их расселят так же, как и нас, в хорошие квартиры в достойных районах", - говорит одна из героинь проекта.
Также в материале есть история жильцов ветхой пятиэтажки. Они объясняют, почему хотят, чтобы дом попал в программу реновации.