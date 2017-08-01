Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сайт ТАСС подготовил спецпроект о москвичах, переехавших из хрущевок в новостройки

Общество
1 августа, 13:38 UTC+3

Жители Москвы рассказывают, какой ремонт был в их новых домах, какие квартиры они получили, а также о том, как проходил переезд

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сайт tass.ru подготовил спецпроект о москвичах, которые были переселены из хрущевок в новостройки в рамках борьбы с ветхим жильем.

СПЕЦПРОЕКТ

Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками

Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в столице. Закон вызвал широкий общественный резонанс. Однако московские власти сносят панельные пятиэтажки уже более 25 лет.

Корреспондент ТАСС поговорил с четырьмя жителями столицы, переехавшими в новостройки за эти годы. Они рассказали, какой ремонт был в новых домах, как проходил переезд и получили ли они больше или меньше метров.

"Я много общаюсь с людьми, которых коснулась реновация. Надеюсь, их расселят так же, как и нас, в хорошие квартиры в достойных районах", - говорит одна из героинь проекта.

Также в материале есть история жильцов ветхой пятиэтажки. Они объясняют, почему хотят, чтобы дом попал в программу реновации. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реновация Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
2
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
3
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
Одесские пограничники задержали иностранный теплоход за заходы в порты Крыма
6
В Латвии хотят восстановить один из самых популярных ресторанов времен СССР
7
Исследователи Арктики решают судьбу единственного в стране самолета АНТ-6А
Темы дня
Новости партнеров
Реклама