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Первые случаи укусов клещей зафиксированы в Ямало-Ненецком округе

Общество
1 августа, 14:38 UTC+3 ТАСС

Ранее территория региона являлась неэндемичной по клещевому энцефалиту

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ТАСС, 1 августа. Первые случаи укусов клещей зафиксированы на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Подобные факты не характерны для ЯНАО, так как на территории региона до этого не были зарегистрированы иксодовые клещи, сообщили в ямальском управлении Роспотребнадзора.

"На территории Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 26 пострадавших от присасывания клещей. Из них 16 случаев являются завозными из других территорий России. Местные случаи присасывания клещей зарегистрированы в 5 муниципальных образованиях ЯНАО - города Новый Уренгой, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск и Пуровский район", - сказали там.

Для сравнения за весь прошлый год в ЯНАО по поводу укусов клещей за медицинской помощью обратился 31 человек, из них девять детей, но все случаи укусов произошли за пределами округа. "Клещевые инфекции для округа не характерны в связи с отсутствием иксодовых клещей. Фиксировались только завозные случаи инфекций - клещевого энцефалита и боррелиоза", - уточнили санитарные врачи.

Так как территория Ямала всегда являлась неэндемичной по клещевому энцефалиту, то вакцинация проводится только тем жителям, которые на время отпуска покидают пределы региона.

"В 2017 году планировалось привить около 3 тыс. человек. Основное количество запланированных к вакцинации людей - это дети и их сопровождающие, выезжающих в оздоровительные учреждения, находящиеся на эндемичных территориях: Ленинградская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Крымский федеральный округ и другие", - добавили там.

Вся территория ЯНАО отнесена к Арктической зоне РФ. В июле в регионе стояла жаркая и сухая погода, столбики термометра достигали 30 градусов тепла.

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