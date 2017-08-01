Новые маршруты транспорта Москвы появятся в ходе реализации программы реновации

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Новые маршруты общественного транспорта появятся в районах, попавших в программу реновации столицы, также будет оптимизировано парковочное пространство. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Очень важный вопрос, который мы себе ставим, - повышение пешей доступности, чтобы максимально удобно было добраться до остановок общественного транспорта, до метро. Разрабатываем дополнительные маршруты движения транспорта, чтобы приблизить максимально к новой застройке транспорт. Разрабатываем парковочное пространство", - сказал он.

О программе

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, зачисленных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не сможет учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.