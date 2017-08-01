Сергей Собянин утвердил программу реновации в Москве

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о программе реновации жилищного фонда в Москве. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте столичной мэрии.
"Утвердить Программу реновации жилищного фонда в городе Москве", - говорится в документе.
Всем заинтересованным столичным ведомствам, включая департамент строительства, департамент экономической политики и развития, департамент городского имущества, департамент капитального ремонта и другим, поручено до 1 января 2018 года обеспечить принятие нормативных актов, необходимых для реализации программы.
Итоговый список домов, включенных в программу реновации в Москве, опубликован во вторник на портале мэра и столичного правительства. "Утвердил программу реновации пятиэтажек. В нее вошли 5144 дома. Это больше 350 тысяч квартир, в которых живет 1 миллион москвичей", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в соцсети "ВКонтакте". Он добавил, что с 1 августа собственники жилых и нежилых помещений в домах, включенных в программу реновации, освобождаются от уплаты взносов на капремонт.
В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.