Завершился отбор волонтеров, которые будут задействованы на Фестивале молодежи

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Отбор 5 тыс. российских и иностранных волонтеров, которые будут помогать в организации и проведении XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), завершен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВФМС, которое поступило в ТАСС во вторник.

"Подведены итоги отбора кандидатов в добровольцы Фестиваля молодежи и студентов. Участие в ВФМС в качестве волонтеров примут 5 тыс. человек со всего мира", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в качестве претендентов было зарегистрировано около 35 тыс. человек, "конкурс на участие в добровольческой программе фестиваля составил семь человек на место, в самых активных регионах достиг 30 человек на место".

"Средний возраст претендентов составил 18-25 лет, однако большое количество заявок поступило от "серебряных" волонтеров в возрасте старше 55 лет, при этом самому старшему кандидату было 85 лет", - отмечается в пресс- релизе. Отбор волонтеров проходил в режиме очного интервью, телефонного или Skype-собеседования в 20 центрах привлечения и отбора волонтеров ВФМС. "15 августа стартует этап подготовки и обучения волонтеров", - говорится в документе.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира. Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов (1957 г.) стал крупнейшим за всю историю движения. В нем приняло участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.