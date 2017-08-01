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Власти Индонезии отказались от намерения заблокировать Telegram

Общество
1 августа, 14:01 UTC+3 ТАСС

Руководство страны, по данным Associated Press, пришло к выводу, что создатели мессенджера учли замечания и борются с запрещенным контентом

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ТАСС, 1 августа. Власти Индонезии приняли решение не блокировать в стране доступ к мессенджеру Telegram. Об этом сообщило во вторник Associated Press (AP).

По данным агентства, министр коммуникаций и информации страны Рудиантара, встретившийся во вторник с создателем мессенджера Павлом Дуровым, сообщил о достижении договоренности "сохранить доступ к Telegram".

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В середине июля министерство связи и информации Индонезии предписало интернет-провайдерам страны заблокировать доступ к браузерной версии Telegram из-за каналов, распространяющих радикальную пропаганду, призывы к террору и другую запрещенную индонезийским законодательством информацию. Через некоторое время Дуров сообщил, что такой нежелательный контент удален, ведется работа по созданию команды, которая будет модерировать публичные каналы в Telegram в Индонезии.

Как отмечает AP, решение не блокировать Telegram связано с тем, что власти Индонезии пришли к выводу, что создатели мессенджера предпринимают шаги по борьбе с запрещенным контентом. "Мы обсудим создание стандартной процедуры с участием министерства и создателей Telegram. Она включает в себя способ нашей коммуникации с целью иметь больше возможностей для устранения негативного контента в Telegram", - приводит агентство слова министра.

Около 100 млн человек по всему миру имеют доступ к Telegram, при этом известно много случаев, когда мессенджер использовался экстремистами, в том числе боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По состоянию на июль 2017 года Telegram заблокирован в Китае (с 2015 года). Об отдельных случаях перебоев в доступе к сервису сообщали пользователи в Саудовской Аравии и Бахрейне.

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