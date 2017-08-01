Все госпрограммы в Москве будут пересмотрены с учетом реновации

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Столичные власти пересмотрят все государственные программы Москвы с учетом реновации, сообщил во вторник журналистам заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Все госпрограммы буду пересмотрены с учетом программы реновации. К примеру, поручил мэр построить поликлинику, будет учитываться, нужно ли ее строительство сейчас в рамках программы", - сказал он, не назвав конкретных программ.

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В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, включенных в этот перечень, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах за проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах за высказались от двух третей до 80% жителей.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не смогла учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты. Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включено порядка 5100 домов.