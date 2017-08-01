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Переселение жильцов пятиэтажек по реновации в Москве может начаться в конце 2017 года

Общество
1 августа, 14:05 UTC+3 МОСКВА 1, августа. /ТАСС

По словам заммэра Хуснуллина, "очень хотят переехать жители районов Бескудниково и Кузьминки"

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Первые собственники квартир в пятиэтажках, попавших под программу реновации в Москве, могут переехать к концу 2017 года, сообщил во вторник журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"К концу этого года могут (быть) первые переселения жителей пятиэтажек. Очень хотят переехать жители районов Бескудниково и Кузьминки", - сказал он.

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В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

С 15 мая по 15 июля проходило голосование о включении дома в программу реновации.

В предварительный перечень были включены дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома, жители которых поддержали включение своего дома в программу реновации путем голосования в электронной системе "Активный гражданин" и центрах госуслуг "Мои документы", либо на общем собрании собственников помещений.

В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

Таким образом, 4 062 дома были включены в программу реновации по итогам голосования в центрах госуслуг "Мои документы" и в системе "Активный гражданин". В 1082 домах жители до 1 июля провели общие собрания собственников помещений, на которых приняли решение об участии в Программе реновации.

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Предполагалось, что и до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не смогла учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.

В итоге в программу вошло суммарно 5144 дома общей площадью порядка 16 млн кв. м. В этих домах имеется свыше 350 тыс. квартир и проживает порядка 1 млн москвичей.

Наибольшее число домов, включенных в программу реновации, расположено в Восточном административном округе (1055 домов), наименьшее - в Зеленограде (34 дома).

Однако даже этот перечень домов, включенных в программу реновации, на сегодняшний день не является исчерпывающим, утверждают в мэрии. В ряде домов решения общих собраний собственников помещений об участии в программе были обжалованы в суде. В случае, если судом будет установлено, что указанные решения были приняты с соблюдением требований законодательства, правительство Москвы рассмотрит вопрос о включении данных домов в программу реновации, пояснили в правительстве Москвы.

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