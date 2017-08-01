Власти Москвы рассматривают ещё 23 площадки для строительства домов по программе реновации

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московские власти для строительства новых домов в рамках проекта реновации рассматривают ещё 23 площадки, где в настоящий момент ведутся строительные работы, сообщил во вторник журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на заседании президиума в городской мэрии.

"Сейчас 23 площадки рассматриваются для строительства по реновации на 2017 и 2018 годы, надеемся выполнить порядка 30% всей программы (за этот срок - прим. ТАСС)", - сказал он.

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Ранее во вторник Хуснуллин сообщил, что стартовые площадки для домов будут определены до 1 октября, а в общей сложности прорабатывется 300 площадок. Как сообщил журналистам накануне глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, столичные власти подобрали 15 готовых и еще пять строящихся домов, которые можно привести к стандартам программы реновации и переселить в них жителей пятиэтажек.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. С 15 мая по 15 июля проходило голосование о включении дома в программу реновации.

В предварительный перечень были включены дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома, жители которых поддержали включение своего дома в программу реновации путем голосования в электронной системе "Активный гражданин" и центрах госуслуг "Мои документы", либо на общем собрании собственников помещений.

Как сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин, в в программу реновации включено 5144 дома. полный список вошедших в программу домов опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.