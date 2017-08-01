МЧС распространило предупреждение о грозе с дождем и градом в ближайшие часы в Москве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде и усилении ветра до 17 метров в секунду в столице в ближайшие часы.

"Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях, о том, что в ближайший час с сохранением во второй половине дня и вечером 1 августа местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра 12-17 м/с", - сообщили в ГУ МЧС.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев, повреждение слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмирование людей, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.

Спасатели рекомендуют пережидать непогоду в зданиях, а также парковать автомобили в гаражах и вдали от деревьев.