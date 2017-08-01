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Минприроды: на пост директора Сочинского национального парка пока нет кандидатуры

Общество
1 августа, 15:30 дата обновления: 1 августа, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что на эту должность назначили Дарью Филиппову

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ пока еще занимается поиском кандидатур на пост директора Сочинского национального парка. Временно исполняющей обязанности назначена Дарья Филиппова, ранее занимавшая пост заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Минприроды РФ.

Ранее в газете "Коммерсантъ" появилась информация о том, что Дарью Филиппову, журналиста и декоратора по образованию, назначили на пост директора Сочинского нацпарка. Сообщалось, что бывший директор особо охраняемой природной территории (ООПТ) и экологи обеспокоены подобным назначением, из-за небольшого опыта Филипповой в деле природоохраны.

"Минприроды России никогда не рассматривало Дарью Филиппову на должность директора национального парка, она лишь временно исполняет обязанности на период подбора кандидатуры нового директора", - уточнил собеседник агентства.

Также в Минприроды прокомментировали увольнение прежнего директора нацпарка.

"Решение об увольнении Николая Дмитриевича Пеньковского обосновано целым рядом причин, прежде всего, связано со снижением качества управления национальным парком, и это несмотря на заслуги Николая Дмитриевича в сфере заповедного дела. Решение соответствует законодательству, в частности, Трудовому кодексу", - добавили в ведомстве.

Позиция уволенного директора

Покинувший пост директора Сочинского национального парка Николай Пеньковский заявил, что обжаловал увольнение в суде.

"Я не выхожу пока на работу по состоянию своего здоровья. Также жду приказ министра об отмене приказа о моем увольнении, хотя сам готов уйти на пенсию, но беспокоит сама ситуация в Нацпарке", - сказал в интервью ТАСС Пеньковский.

"Непонятна и ситуация с запланированным на сентябрь международным экологическим форумом, который должен был проводить Сочинский национальный парк. Нужно уже сейчас проводить конкурс на его проведение", - рассказал бывший директор. Он также отметил, что "нервная обстановка в коллективе не способствует эффективной работе национального парка в Сочи". 

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