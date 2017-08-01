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Кузнецова выступила за скорейшее принятие "реестра педофилов" после случая в Подмосковье

Общество
1 августа, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Такое заявление уполномоченный при президенте по правам ребенка сделала после задержания одного из воспитателей детского лагеря "Салют"

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Очередной случай в Подмосковье, связанный с сексуальным домогательством к детям со стороны воспитателя летнего лагеря, говорит о необходимости скорейшего принятия "реестра педофилов" в целях контроля подбора персонала для работы с несовершеннолетними. Такое мнение выразила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В июле этого года в Рузском районе Подмосковья на территории летнего лагеря "Салют" был задержан воспитатель, которого подозревают в сексуальных домогательствах по отношению к двум 12-летним подросткам. В отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ "Развратные действия в отношении двух лиц".

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"Случай в Подмосковье, а также рост количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в целом свидетельствует о необходимости скорейшего принятия закона о внедрении так называемого реестра педофилов, в который будет заноситься информация о всех гражданах, совершивших преступления сексуального характера в отношении детей", - цитирует Кузнецову ее пресс-служба.

По мнению детского омбудсмена, административный контроль за лицами, совершившими такие деяния, должен осуществляться пожизненно.

"Подбор кадров по-прежнему остается ключевым условием качественного и безопасного отдыха детей. На данный момент разрабатываются квалификационные требования к персоналу и прочие методические рекомендации. Очень важно, чтобы они помогали выявить в кандидатах подобные преступные наклонности и иные девиации", - сказала Кузнецова

По данным сайта детского омбудсмена, количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в России увеличивается. В 2016 году было совершено 12 353 таких преступления против 8 825 в 2012 году.

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
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