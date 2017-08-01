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Долги по поставкам молока в соцучреждения Костромской области ликвидируют за неделю

Общество
1 августа, 14:49 UTC+3 ТАСС

Областные муниципалитеты должны за поставки молочной продукции местным производителям 6,3 млн рублей

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ТАСС, 1 августа. Губернатор Костромской области Сергей Ситников потребовал ликвидировать задолженность по поставкам молока в социальные учреждения региона в недельный срок. Как сообщили в пресс-службе главы региона, поставки ведутся по областной программе и задержка оплат угрожает развитию областного молочного животноводства.

"Губернатор Костромской области Сергей Ситников жестко потребовал от глав муниципалитетов ликвидировать просроченную задолженность перед поставщиками товаров (молока в соцучреждения - прим. ТАСС) в недельный срок и лично доложить о проделанной работе", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что поставки ведутся по программе "Социальное молоко", направленной на стимулирование сельхозпроизводителей региона на обеспечение своей молочной продукции областные учреждения социальной сферы, что должно повлечь увеличение объемов производства молока.

За шесть месяцев 2017 года в соцучреждения области было поставлено более 4,6 тыс. тонн молочных продуктов, почти на 80% они были местного производства.

В настоящее время костромские муниципалитеты должны за поставки молочной продукции местным сельхозтоваропроизводителям 6,3 млн рублей. Ранее областные власти для увеличения доли местных товаропроизводителей, обеспечивающих поставки молочных продуктов в школы, больницы и учреждения соцзащиты, в первом полугодии выделили субсидий на 5,3 млн рублей.

Как было озвучено на совещании у губернатора, где рассматривался вопрос долгов, задолженность по расчетам за поставки молока негативно влияет на хозяйственную деятельность товаропроизводителей и не позволяет развивать молочное животноводство.

Ситников отметил, что на данный момент молочным хозяйствам региона надо заниматься уборкой и заготовкой кормов. "Поступление средств позволит сохранить объемы производства молока. Требую принять исчерпывающие меры по погашению задолженности", - цитирует пресс-служба главу региона.

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