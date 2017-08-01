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Символ дружбы установлен у посольства Германии в Москве

Общество
1 августа, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Ученики четвертого класса немецкой школы в Москве дали установленному у посольства мишке прозвище ДружBr

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Символ дружбы между Россией и Германией - мишка Бадди - установлен у немецкого посольства в Москве. Об этом во вторник проинформировали в дипмиссии ФРГ.

"С сегодняшнего утра у здания посольства Германии установлен яркий, добрый и приветливый мишка Бадди по прозвищу ДружBr, - сообщили в диппредставительстве. - Наш мишка - символ равноправной, ценной дружбы между Россией и Германией, при которой друзья обмениваются инициативами, вместе растут и обогащают друг друга идеями".

В посольстве обратили внимание, что имя мишке придумали ученики четвертого класса немецкой школы в Москве. Его имя - это смесь русского слова "дружба" и немецкого слова "Br", то есть "медведь". ДружBr'а оформила молодая российская художница Инга Сезганова.

"Мы рады, что ДружBr обрел свое место у входа на территорию посольства, где его могут увидеть много людей: жители города, туристы, посетители дипмиссии, - сказали в посольстве. - И всем этим людям он будет нести ясный посыл: "Мы - друзья!"

Медведи Бадди - это послы Берлина. Как часть глобальной инициативы, поддерживаемой МИД Германии, они устанавливаются в разных городах мира как символ дружбы, толерантности и мирного сосуществования культур. Каждый из них имеет индивидуальное оформление и собственное имя. В России мишки уже установлены перед зданиями генеральных консульств в Санкт-Петербурге, Калининграде и Екатеринбурге.

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