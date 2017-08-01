Власти намерены внести 30 изменений в законы Москвы для работы фонда реновации

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Москвы готовят порядка 30 изменений в законодательные нормы столичного правительства, которые призваны облегчить работу городского Фонда реновации жилья. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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"Мы целый ряд положений разрабатываем, у нас до конца года мэром утвержден предварительный список на 30 изменений в законодательные нормы правительства Москвы, которые облегчат работу фонда по реновации", - сказал он. По словам Хуснуллина, эти изменения коснутся гарантий, которые заявлены столичными властями в рамках программы реновации.

Ранее во вторник заммэра сообщил, что столичные власти планируют на следующей неделе, с 7 по 13 августа, выпустить постановление о формировании Фонда реновации жилья Москвы.

До этого Хуснуллин говорил о том, что предполагается создание Фонда реновации жилья, который будет оперировать 100 млрд рублей ежегодно в течение первых трех лет. Жилой фонд, предположительно, будет сформирован сразу из трех источников: принадлежащие столице квартиры, находящиеся на балансе департамента городского имущества; жилье, возводимое подконтрольными властям застройщиками, например, казенным предприятием "Управление гражданского строительства"; выкупленные у девелоперов пустующие квартиры в сданных домах.

О программе реновации

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, зачисленных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не сможет учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.