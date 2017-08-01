Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Чехии разработано приложение для смартфонов, умеющее распознавать ядовитые грибы

Общество
1 августа, 15:40 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 1, августа. /ТАСС

Программа также поможет грибнику найти подходящие места для сбора грибов и расскажет, как их лучше довезти до дома

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПРАГА, 1 августа. /ТАСС/. На вопрос, как могут смартфоны помочь в сборе грибов, удалось ответить группе чешских программистов и микологов. Они создали специальное приложение "По грибы", которое в перспективе может стать спутником каждого чеха, отправляющегося с лукошком в лес за грибами.

"Всего в мире известны тысячи видов грибов, в изданном в Чехии грибном атласе приводятся сведения о 210 видах грибов, а мы выбрали только те виды, которые чаще всего встречаются в чешских лесах", - говорит миколог Мартин Крыж, участвовавший в создании приложения. Чтобы точно узнать, что же за гриб ему удалось найти, владелец смартфона с закачанным приложением "По грибы" должен сделать несколько снимков с разных ракурсов, после чего практически со 100-процентной гарантией узнает название найденного гриба. Особая ценность приложения заключается в том, что оно способно работать в офлайн-режиме. Для настоящих грибников это особенно важно, поскольку нередко они забредают в такие дебри, где невозможно подключение к интернету.

Программа поможет грибникам найти лучшие места для "тихой охоты", а также даст советы, как донести грибы до автомобиля и как довезти их до дома. Тем, кто рассчитывает продать "добычу", приложение сообщит о ценах на грибы в ближайших населенных пунктах.

"Пока наше приложение носит экспериментальный характер, мы ждем мнения грибников о нем, и готовы вносить улучшения", - рассказал один из авторов разработки Вит Чудра. Он добавил, что пока что приложение "По грибы" можно закачать только в смартфоны с операционной системой Android ("Андроид") и платить за это не нужно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Чехия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое членов банды GTA ликвидированы после стрельбы в Мособлсуде
2
Мособлсуд возобновил работу после инцидента с перестрелкой
3
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
4
Сотрудник Росгвардии и двое полицейских ранены при стрельбе в Мособлсуде
5
Гончаренко: график позволяет ЦСКА не ротировать состав в матче с АЕКом
6
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
7
Опубликован список домов, вошедших в программу реновации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама