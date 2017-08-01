В Чехии разработано приложение для смартфонов, умеющее распознавать ядовитые грибы

ПРАГА, 1 августа. /ТАСС/. На вопрос, как могут смартфоны помочь в сборе грибов, удалось ответить группе чешских программистов и микологов. Они создали специальное приложение "По грибы", которое в перспективе может стать спутником каждого чеха, отправляющегося с лукошком в лес за грибами.

"Всего в мире известны тысячи видов грибов, в изданном в Чехии грибном атласе приводятся сведения о 210 видах грибов, а мы выбрали только те виды, которые чаще всего встречаются в чешских лесах", - говорит миколог Мартин Крыж, участвовавший в создании приложения. Чтобы точно узнать, что же за гриб ему удалось найти, владелец смартфона с закачанным приложением "По грибы" должен сделать несколько снимков с разных ракурсов, после чего практически со 100-процентной гарантией узнает название найденного гриба. Особая ценность приложения заключается в том, что оно способно работать в офлайн-режиме. Для настоящих грибников это особенно важно, поскольку нередко они забредают в такие дебри, где невозможно подключение к интернету.

Программа поможет грибникам найти лучшие места для "тихой охоты", а также даст советы, как донести грибы до автомобиля и как довезти их до дома. Тем, кто рассчитывает продать "добычу", приложение сообщит о ценах на грибы в ближайших населенных пунктах.

"Пока наше приложение носит экспериментальный характер, мы ждем мнения грибников о нем, и готовы вносить улучшения", - рассказал один из авторов разработки Вит Чудра. Он добавил, что пока что приложение "По грибы" можно закачать только в смартфоны с операционной системой Android ("Андроид") и платить за это не нужно.