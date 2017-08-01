Более 80% молодежи в РФ поддерживает политику Путина

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Более 80% молодежи в РФ поддерживает политику ПутинаОбщество 1 августа, 15:04
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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Более 80% процентов российской молодежи поддерживает политику, проводимую президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении Центра социологии студенчества по итогам проведенного интернет-опроса, поступившем во вторник в ТАСС.
"Свыше 80% студенческой молодежи поддерживает политику президента. 11%, "скорее, не поддерживают", и только 3% не поддерживают полностью", - говорится в сообщении.
В рамках проведенного исследования специалисты центра оценили эмоциональное отношение молодежи к главе государства. "Большинство студентов обозначает свое эмоциональное отношение к лидеру страны позитивными чувствами: симпатия (46%), восхищение (31%). 5% респондентов относятся к президенту выжидательно (настороженно)", - говорится пресс-релизе.
Более 90% российской молодежи уверены в компетентности президента РФ Владимира Путина. "Абсолютное большинство респондентов склонно видеть в президенте положительные профессиональные и личностные качества. Респонденты считают Владимира Путина прежде всего грамотным человеком, компетентным в своей сфере (90%). 89% уверены, что Владимир Путин является уравновешенным, рассудительным и уверенным в себе человеком", - отмечается в сообщении.
"В том, что Владимир Путин является опытным политиком, уверены 88%, столько же респондентов полагают, что президент пользуется уважением среди окружающих его людей, может навести порядок в стране, близок к народу, знает его нужды и проблемы", - отмечается в документе.
По данным Центра социологии студенчества, 72% участников опроса "согласны с тем, что президент является культурным и воспитанным человеком, 71% согласен с тем, что Владимир Путин имеет стойкий и мужественный характер".