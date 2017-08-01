Собрания собственников жилья по программе реновации Москвы прошли без нарушений

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Информация о нарушениях при составлении протоколов общедомовых собраний по программе реновации в Москве, вопреки сообщениям ряда СМИ, является надуманной, встречи прошли без нарушений. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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Ранее в ряде СМИ появились публикации о том, что значительная часть собраний собственников была проведена с нарушениями. Зачастую, отмечалось в сообщениях, это происходило под давлением сотрудников районных управ.

"Я считаю, что это абсолютно надуманная тема (нарушений при голосовании - прим. ТАСС). На сегодняшний день 1086 домов провели собрания собственников. Мосжилинспекция тщательнейшим образом анализировала все протоколы. Везде с выездом на место обсуждали с собственниками - было собрание или нет, если где-то протоколы были оформлены ненадлежащими образом, они не принимались в список домов", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что власти города не агитировали москвичей принять участие в программе реновации. "Никто никогда не ставил задачи агитирования дополнительно входить в программу. Как жители приняли решение, так мы и согласились", - пояснил заммэра.

О программе реновации

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, включенных в этот перечень, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах за проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах за высказались от двух третей до 80% жителей.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не смогла учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включено 5100 домов.