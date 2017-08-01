Власти Москвы отработают новую систему подключения к инженерным сетям в рамках реновации

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Москвы отработают новую систему подключения к инженерным сетям в рамках программы реновации, для этого будет разработан документ "Инженерная система обеспечения одного микрорайона". Об этом сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сети все практически изношены. Нам дано право разработать новый вид документа - "Инженерная система обеспечения одного микрорайона". Мы будем подводить сети к границе участка и дальше разводить, чтоб как можно больше территории было свободно. Мы сейчас это отрабатываем с сетевыми компаниями, новую систему подключения к инженерным сетям мы отрабатываем на примере реновации", - сказал Хуснуллин.

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В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, включенных в этот перечень, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах за проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах за высказались от двух третей до 80% жителей.

Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не смогла учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включено 5100 домов.