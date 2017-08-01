Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала

ТАСС, 1 августа. Минздрав рассчитывает в течение двух лет ликвидировать недостаток медицинских кадров в стране. Об этом президенту Владимиру Путину доложила министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе рабочей встречи.

"По нашим прогнозам, нам достаточно будет от двух до трех лет, чтобы полностью этот дефицит нивелировать", - сказала она, отметив, что важнейшим направлением работы министерства остается кадровое обеспечение отрасли.

По данным Скворцовой, сейчас в первичном звене не хватает 10 700 участковых терапевтов и педиатров и около 24 тысяч врачей-специалистов по 94 медицинским направлениям. "Но за последние три года ситуация изменилась: у нас на 37 тысяч увеличилось число врачей в первичном звене (это 14 %), причем на четверть увеличилось число врачей, работающих на селе, благодаря программе "Земский доктор", - рассказала министр. - По всем дефицитным специальностям (это не только терапевт и педиатр, самые дефицитные в первичном звене - это офтальмологи, ЛОРы, кардиологи и неврологи) идет существенное повышение: от 10 до 25%".

Скворцова рассказала, что были приняты серьезные системные меры для того, чтобы не только сократить этот дефицит, но и чтобы сбалансировать всю систему. По ее словам, в этом году впервые молодые терапевты и педиатры "идут сразу в практику после серьезного трехэтапного экзамена аккредитации". Благодаря увеличению объема целевой подготовки и повышению ее эффективности до 90%, около 11 тысяч молодых специалистов в этом году придут работать на участки терапевтами и педиатрами. Кроме того, приказом Минздрава была утверждена необходимость аккредитации по базовой медицине для всех, кто идет обучаться в ординатуру.

Скворцова также сообщила, что почти десять тысяч населенных пунктов в РФ имеют проблемы с обеспечением медицинской помощью.

"У нас сохраняются <...> 9900 населенных пунктов, население которых имеет ограничения и риски по доступности в соответствии с нормативом медицинской помощи того или иного рода", - доложила она. Скворцова добавила, что речь идет о данных на начало 2017 года.

По ее словам, в стране насчитывается 80 тыс. населенных пунктов с населением до 100 человек, из них 8 тыс. 866 пунктов не имеют доступа к медпомощи в шаговой доступности. Населенных пунктов с населением от 100 до 1 тыс. человек в стране около 43 тыс., им не хватает 865 фельдшерско- аккушерских пунктов. В поселках с населением от 1 до 10 тыс. человек не хватает 169 сельских амбулаторий.

"С учетом абсолютно понятной дефицитной необходимости мы составили программу приоритетного проекта по строительству недостающих ФАПов, сельских амбулаторий и закупки передвижных мобильных диагностических модулей, - заявила министр. - Этот приоритетный проект был обсужден предварительно в правительстве на уровне вице-премьеров, он одобрен, и мы надеемся, что в ближайшее время он будет реализован в помощь регионам". По словам Скворцовой, за последние 5 лет в стране было построено 2 тыс. новых медицинских объектов, из них большая часть - это объекты первичного звена и сельской медицины. "Только за прошлый год мы построили более 550 объектов, 500 - это ФАПы, фельдшерские пункты, сельские амбулатории и офисы врачей общей практики, - пояснила она. - Отремонтировали за пять лет 20 тысяч медорганизаций, за прошлый год - 2650. Тоже в основном это мелкие объекты, но очень нужные населению в первичном звене [здравоохранения]".

Говоря о том, как проводилась работа по улучшению доступа граждан к медпомощи, глава Минздрава напомнила, что в России создали геоинформационную интерактивную карту, на которую послойно поместили все 157 тысяч населенных пунктов, всю транспортную инфраструктуру и 74 тыс. медицинских организаций. "Эта карта позволяет автоматизировано для каждого населенного пункта просчитывать время, "плечо" доставки для оказания того или иного вида помощи", - пояснила она. Скворцова продемонстрировала, как используется такая карта, на примере города Апатиты, показав главе государства, как программа автоматически просчитывает с учетом состояния дороги время доставки - 23 минуты. "Эта карта позволила нам к началу 2016 года для каждого региона, для жителей каждого населенного пункта просчитать все риски, - подчеркнула министр. - К маю 2016 года мы со всеми губернаторами заключили соглашения и подписали дорожные карты по устранению тех рисков и недостатков, которые мы выявили".