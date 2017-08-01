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Скворцова рассказала Путину о реализации проекта "Бережливая поликлиника"

Общество
1 августа, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

По словам министра здравоохранения, эта программа в целом заработала, и "результат, на самом деле, очень высоко оценивается населением"

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о реализации проекта "Бережливая поликлиника", который ведомство ведет совместно с госкорпорацией "Росатом".

Он напомнила, что докладывала главе государства об этом проекте в марте, когда в нем принимали участие шесть поликлиник из трех регионов РФ. "Сейчас это уже 99 поликлиник в 37 регионах. Без каких-то дополнительных значимых финансовых ресурсов, просто за счет того, что нормализуется логистика, организационные процессы в 12 раз сокращается время ожидания врачей, упрощается запись на прием к врачам, работают "вежливые регистратуры". Важно, что потоки больных разделяются и пациенты, которые приходят за профилактикой, не перемешиваются с теми, кто приходит по болезни", - рассказала министр.

По словам Скворцовой, эта программа в целом заработала, и "результат, на самом деле, очень высоко оценивается населением". "Буквально за первые месяцы работы обновленных поликлиник удовлетворенность повышается в среднем на 10-15%, доброжелательная обстановка, комфорт получения медицинской помощи", - пояснила она.

Руководитель Минздрава также доложила президенту о реализации программ по обновлению парка машин "скорой помощи". "В прошлом году мы обновили 37% парка машин со стажем более пяти лет - это линейные "скорые" класса B - и 19% реанимобилей. В этом году программа будет продолжена, и минимум 1 тыс. машин будет закуплена регионам", - сообщила министр.

Докладывая о развитии санитарной авиации, Скворцова сообщила, что сейчас он действует в 34 регионах. "Пока она очень позитивно развивается, а регионы очень рады такой возможности. Мы надеемся, что это позволит нам ускорить экстренную медицинскую помощь для жителей труднодоступных районов", - добавил глава Минздрава.

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