Власти: новый комплекс больницы скорой помощи в Рязани улучшит качество медпомощи

ТАСС, 1 августа. Строительство нового комплекса городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Рязани (БСМП) улучшит качество медицинского обслуживания населения, так как сейчас больница расположена в зданиях, не подлежащих капитальному ремонту. После ввода медучреждение станет самым современным в регионе, рассказал ТАСС врио губернатора Николай Любимов.

Строительство больницы в Рязани началось в декабре 2016 года, общая сметная стоимость строительства нового стационара с затратами на оборудование составит более 4,4 млрд рублей, в том числе стоимость оборудования - около 2,2 млрд рублей.

"Строительство нового комплекса зданий городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Рязани позволит не только значительно улучшить качество оказания медицинской помощи населению, но и осуществить мероприятия, направленные на оптимизацию деятельности медицинских учреждений города, сделав БСМП самой современной больницей области", - сказал Любимов.

По словам врио губернатора, сейчас экстренную помощь жителям Рязани оказывает городская клиническая больница скорой медицинской помощи, расположенная в зданиях бывшего общежития, которые не подлежат реконструкции и капитальному ремонту. Новый комплекс позволит увеличить мощность стационара с 485 до 540 коек, разместить современное оборудование.

В структуре главного корпуса БСМП на семи этажах общей площадью 62,5 тыс. кв. метров планируется разместить четыре многопрофильных операционных отделения, клинико-диагностическую лабораторию, отделения эндоскопии, травматологии, гинекологии, кардиологии, функциональной диагностики, терапии, физиотерапии, рентгенологии.

Также предусмотрено строительство трехэтажного патологоанатомического корпуса на 1,7 тыс. кв. метров.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей из резервного фонда правительства на завершение строительства корпусов онкологического центра и больницы скорой помощи в Калининградской и Рязанской областях.

В частности, 350 млн рублей выделяется на радиологический корпус областного онкологического центра в Калининграде, а 150 млн - на патологоанатомический корпус и здание пищеблока городской клинической больницы скорой помощи в Рязани. Предполагается, что выделение средств позволит обеспечить ввод объектов в эксплуатацию в 2019 году.